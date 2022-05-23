اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 02:34 م
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مياه الشرب بالبحر الأحمر تنسق مع منطقة الوعظ لتوعية العاملين بالشركة.. صور

الإثنين، 23 مايو 2022 01:34 م
مياه الشرب بالبحر الأحمر تنسق مع منطقة الوعظ لتوعية العاملين بالشركة.. صور جانب من الندوات
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن ندوة لرفع الوعي لدي العاملين بشركة مياه البحر الأحمر وبالتنسيق مع منطقة وعظ البحر الأحمر ولجنة الفتوى.

وأكدت الشركة أنه تم تنفيذ ندوة للتوعية للعاملين بمحطة 8 ومن المقرر تنفيذ عدد من الندوات  بجميع محطات وروافع الشركة وتتناول الندوات والدروس الدينية عدة محاور تهدف لرفع الوعي لدي العاملين.

من جانب آخر قام  فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بتنفيذ استطلاع رأى للمواطنين بمدينة القصير حول خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي لقياس مدى رضاء اهالي المدينة عن الخدمات التى تقدمها الشركة، وكذلك التوعية باستخدام القطع الموفرة التي تساهم في توفير اكثر من 50 % من المياه .

ومن جهة أخري تم تنفيذ حملة للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها خاصة خلال أشهر الصيف  وفي ذات السياق تم تعريف الأهالى بالخدمات التي تقدمها الشركة وفى مقدمتها خدمة الخط الساخن 125 والذى يعمل طوال 24 ساعه على تلقى شكاوى و استفسارات المواطنين والتعامل معها على الفور، وخدمة الواتس آب على رقم  01001849993   والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.

جانب من الندوات
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