مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 أخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 أخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي تقاطع طريق إسيوط الغربى اتجاه محافظة الفيوم، وانتقلت سيارات الإسعاف ونقلت المتوفين والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الإقليمي اتجاه الفيوم ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارات إسعاف وأوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص ، انقلاب سيارة ميكروباص بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفيات لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على مُلابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.