مستشفى السويس العام تنجح في علاج طفل بعد تعرضه لحادث أفقده الحركة كليًا

نجح أطباء مستشفى السويس العام فى إنقاذ طفل مقيم بقرية شندورة بحى الجناين بالسويس بعد أن تعرضه لحادث جرار زراعى أدى لكسر كلى بالعمود الفقرى وكسر باليد اليسرى وارتجاج بالمخ.

كان مستشفى السويس العام قد استقبل طفل مصاب فى حادث جرار زراعى وتم عرضه على الفريق الطبى بقيادة الدكتور جراح المخ والأعصاب «حمدى النبوى» وقام الفريق الطبى بتجهيز الحالة على مدار شهر وإجراء عملية عظام متقدمة لكسر الذراع الأيسر وعلاج تحفظى مخ وأعصاب لمدة أسبوعين لارتجاج المخ.

ومن جانبه فقد أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة والسكان بأن هذا يأتى انطلاقاً من الحق الدستورى فى توفير الخدمة الصحية مجاناً لكل مواطن، وفى إطار التطورات الفنية والطيبة التى تشهدها مستشفى السويس العام، فى ظل توجيهات ودعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتدعيم المستشفى بالكفاءات الطبية فى جميع التخصصات.