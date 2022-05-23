مسؤول: شركات حكومية خاسرة تحقق أرباحًا لأول مرة.. وهذا هو السبب

‫‬كتب عبد الحليم سالم

قال المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إن عددًا من شركات القابضة حققت نتائج مالية إيجابية خلال الفترة المالية المنتهية، على رأسها شركات الدلتا للصلب ، والزجاج والبلور، مما يمهد لوقف نزيف الشركات الخاسرة.

أضاف " الفقى"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كلمة السر وراء تحسن المؤشرات الاقتصادية لشركات الصناعات المعدنية، هو ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الماضية، ساهمت في زيادة طاقتها الانتاجية، وبالتالى انعكس ذلك على مستوى الإيرادات والأرباح.

أشار عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إلى أبرز الشركات الخاسرة التي تحولت للربحية، وهي شركة الزجاج والبلور، حيث تحولت من شركة خاسرة إلى رابحة تحقق 25 مليون جنيه، وكذلك نجحت النحاس المصرية فى خفض الخسائر بأكثر من 100 مليون جنيه، علاوة على استفادة الدلتا للصلب من مشروع التطوير، وتحقيق أرباح جيدة، علاوة على تنفيذ خطة لزيادة الصادرات، تزامنًا مع زيادة الطاقات الإنتاجية.

وأكد خالد الفقي، على أهمية دور مجالس إدارات الشركات الحكومية في التحول من الخسارة إلى الربحية، وتحقيق المستهدفات المتعلقة بها.