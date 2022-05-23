مدير ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي يتقدم باستقالته من منصبه

كتب: أحمد جمعة

أعلن تال جان تسفي، مدير ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وأحد مستشاريه، استقالته من منصبه، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاستقالة جاءت بعد عام واحد من توليه منصبه، حيث شغل عدة مناصب خلال مرافقته لنفتالي بينيت، طوال السنوات الماضية.

وتأتي استقالة جان تسفي بعد نحو أسبوع من استقالة المستشارة الدبلوماسية شيمريت مئير، وفق ما ذكرته صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية.

ولعب تسفي، دورا رئيسا في محاولة دفع أجندة اليمين في الحكومة الإسرائيلية، حيث كان مفتاحا في الحفاظ على تحالف حزب "يمينا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نفتالي بينت.

وشغل منصب رئيس مكتب بينيت، في وزارة الاقتصاد، ورئيسا لموظفيه في وزارة التربية والتعليم ومستشارا نيابة عنه في الحملات الانتخابية ومفاوضات الائتلاف اللاحقة.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن رئيس الديوان، كان الموالي الأساس لبينيت، حيث خدم معه منذ العام 2012.

وِأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن تسفي قاد عملية الانفصال عن حزب البيت اليهودي، وأسس حزب اليمين الجديد في العام 2019، واستمر في العمل كمستشار كبير لبينيت وأحد المقربين منه خلال الجولات الأربع للانتخابات وكان أساسا في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، على الاستقالة الجديدة بالقول: "تلقيت النبأ بحزن لكن بتفهم ... منذ أن دخلت السياسة، كان تال أحد الأعمدة بجانبي في الخدمة العامة في جميع محطات توقفي المختلفة على طول الطريق."