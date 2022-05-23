محمود عبد الراضي للميس الحديدي: شيرين عبد الوهاب طلبت تعهد بعدم تعرض طليقها لها

كتب كريم صبحي

قال الزميل محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث بـ"اليوم السابع"، إن المطرب حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، تعرض لتحقيقات مكثفة بعد القبض عليه، لاتهامه بسب وقذف طليقته وابنتها.

وأضاف "عبد الراضي" في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة On E، أن حسام حبيب أنكر جميع التهم الموجهة له قبل إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

ونوه عبد الراضي، إلى أن حسام حبيب برر وجوده في فيلا طليقته فجرا، بسبب الحديث عن أعمال فنية، نافيا التعدي على طليقته، وبسؤاله عن السلاح الذي كان بحوزته، أكد أنه مرخص وبفحصه تبين أن الترخيص منتهي منذ 3 سنوات.

ولفت عبد الراضي، إلى أن عقوبة عدم تجديد ترخيص السلاح تتمثل في غرامة مالية وفقا للمادة 28 من قانون حيازة الأسلحة لسنة 1954.

وبسؤاله حول مصير حسام حبيب، أكد عبد الراضي، أن القضية مستمرة وربما يتم اجراء تحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ، لافتا إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب أصرت على اثبات تعديه عليها لفظيا وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها.