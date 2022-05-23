محافظ بورسعيد يشيد بمستوى الخدمة الطبية داخل مستشفى النصر التابعة للتأمين الصحى

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، مستشفى النصر التخصصي، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك في إطار جولاته المستمرة على المنشٱت الطبية لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه خلال الجولة الدكتور عمرو عادل مدير المستشفى.

وأشاد المحافظ ، بالمستوى المتميز من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتي لمسها خلال زيارته للمستشفى ولقائه بالمواطنين، مشيرا إلي أن التطور في القطاع الطبي ببورسعيد حقق معدلات رضا كبيرة لدى المواطنين.

وأوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل تشهد تطورا بصفة مستمرة وتعمل على تطوير ٱليات العمل باستمرار لتحقيق سبل الراحة للمواطن خلال تلقي الرعاية الصحية والطبية.

وأطلع محافظ بورسعيد على سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، كما استمع لشرح موجز حول معدلات العمليات التي شهدتها المستشفى مؤخرا، مشيدا بتواجد أطقم الأطباء والتمريض بجميع الأقسام وانتظام الخدمة وأدائها بمستوى متميز، موضحا أن مستشفى النصر أصبح من الصروح الطبية المميزة والتي تقدم خدمة لائقة على أعلى مستوى.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين خلال جولته بالمستشفى، والذين أكدوا على أن المستشفى توفر الرعاية الصحية والطبية الكاملة لجميع المواطنين، كما أشادو بتعامل الأطقم الطبية داخل المستشفى وسرعة تقديم الخدمات.



المحافظ يلتقي أحد المرضي



جانب من جولة محافظ بورسعيد