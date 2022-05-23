محافظ أسيوط: الصوامع استقبلت 110 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

أسيوط- هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن الصوامع والشون مستمرة في تلقي الأقماح المحلية من المزارعين حيث استقبلت المحافظة 110 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم في كافة المواقع التخزينية التي تبلغ 30 شونة ،وصومعة ومركز تجميع على مستوى المراكز والمدن، لافتا إلى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام الموردين والمزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية كون موسم الحصاد هذا العام استثنائيا ومهمة قومية، جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندس محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط ،على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام المحصول وتذليل العقبات أمام المزارعين لتقليل مدة إنتظار السيارات ،ومنع التكدس المرورى لتحقيق المستهدف والحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها مشددًا على التواجد اليومي والميداني على مدار الساعة بكافة الصوامع مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير في موسم التوريد هذا العام مطالبًا بالتعامل الفورى مع شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص عمليات التوريد والربط المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لسرعة اتخاذ اللازم.

وأضاف المحافظ ، أن عملية التوريد تشهد تزايدًا ملحوظًا وإقبال كثيف لتوريد محصول القمح خاصة مع انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد في مختلف قرى ومراكز المحافظة والتي وصلت حتى الآن 212 ألف فدان من إجمالي 230 ألف فدان منزرعة بالقمح على مستوى المحافظة بمستهدف 403 ألف طن من المحصول خلال الموسم الجاري موجهًا الشكر للمزارعين لحرصهم على توريد أكبر كمية من القمح والوعي بمتطلبات المرحلة الراهنة موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة من اللجان المشكلة والتأكد من جودة الأقماح الموردة والصرف الفوري لمستحقات المزارعين.

من جانبها أوضحت هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إلى زيادة الانتاجية هذا العام ودرجة نقاوة محصول القمح مرتفعة عن الأعوام الماضية ويرجع السبب إلى زيادة وعي الفلاح ومنع التقاوي التي تصيب الزراعات بالآفات بالإضافة إلى تطوير الماكينات واستخدام معدات تزيد من نقاء المحصول وتساهم في منع اختلاط القمح بالأتربة مشيرة إلى أن المزارعين يسارعون على توريد القمح كله للصوامع خاصة مع تقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم لضمان توريد أكبر كمية من المحصول.

فيما أشار ومحمد إسماعيل كيل وزارة التموين بأسيوط إلى انتظام سير عمليات التوريد من قبل المزارعين لافتا إلى هناك متابعات ميدانية بالتنسيق بين التموين والزراعة في المرور على كافة مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن مؤكدا إنه يتم استلام القمح بعد تحديد درجة النقاوة ومن ثم تحديد سعر الأردب من خلال لجنة تضم ممثل من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والجهة المسوقة وأمين العهدة مؤكدًا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التى تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".