مجهولون يسرقون مصوغات ونقودا وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة من شقة بالهرم..صور

كتب بهجت أبو ضيف

سرق مجهولون شقة سكنية بمنطقة الهرم في الجيزة، حيث استولوا على مصوغات ذهبية ومبلغ مالي، بعد تحطيم باب الشقة، كما استولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالشقة، وتحرر محضر بالواقعة، بقسم شرطة الهرم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شركة الهرم بلاغا من هشام حسن محمد، أفاد فيه بتعرض شقته بشارع الهداية، بمنطقة المريوطية، للسرقة على يد مجهولين.

وذكر أنه فوجئ عقب عودته لمسكنه، بكسر باب الشقة، ووجود بعثرة بمحتوياتها، بالإضافة إلى سرقة مصوغات ذهبية، ومبلغ مالي، كما ذكر أن المتهمين استولوا على جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21676 جنح الهرم، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وباشرت النيابة التحقيق.