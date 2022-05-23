ما هى الآفات التى تصيب أشجار الرمان؟

كتبت ــ أسماء نصار

بسبب شكل المناخ السائد والمتوقع والذى يعد فى أحسن حالاته المناسبة لمجموعة كبيرة من الآفات الخطيرة، التي من المتوقع ظهور وانتشار العديد من هذه الآفات، هناك عدد من المعلومات الهامة التي يكشفها الدكتور محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة للحفاظ على المحاصيل خلال موسم العام الحالي.

وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز الآفات التي تصيب الرمان:

1- "الحشرات القشرية والبق الدقيقى" التى تهاجم الأوراق خاصة الحديثة والنموات الطرفية الغضة وبعضها و يصيب السيقان والأفرع والبعض الآخر يمكنه اصابة الثمار مما ينتج عنها تشوهها وتجعدها.

2- ذبابة الرمان البيضاء، التي تصيب أشجار الرمان وتمتص العصارة النباتية وتظهر الإصابة في وجود قشور العذاري واليرقات ملتصقة علي السطح السفلي للأوراق وتسبب اصفرار الأوراق وتجعدها و سقوطها فى حالة الاصابة الشديدة .

3- مرض التربس وهو من الحشرات الخادشة الماصة ، هذه الحشرات تهاجم الأفرع الغضة والأوراق حديثة النمو وكذلك الأزهار والعقد الصغير للثمار وتسبب تساقط الأزهار وكذلك الثمار حديثة العقد كما تسبب تشوه فى القشرة الخارجية للثمار مما يقلل تسويقها.

4- مرض الأكاروس والحلم العريض فيه تتغذى أفراد العنكبوت الأحمر على السطح السفلى لأوراق الرمان وتتواجد جميع الاطوار بالاضافة إلى البيض .

5- مرض "دودة الرمان" أو "أبو دقيق الرمان" و تعد دودة الرمان من أخطر الآفات التى تصيب الرمان وتسبب خسارة تتراوح ما بين 30-100 % و تعتبر الآفة الأولى فى إصابة الرمان و ليس لهذه الحشرة بيات شتوى اذ توجد أطوارها طول السنة في قرون الأكاسيا.

6- مرض "ذبابة الفاكهة" فهى تهاجم ثمار الرمان بعد تمام النضج وتتفاوت نسب الإصابة من صنف لآخر ودرجة النضج وكذلك وجود عوائل مفضلة بالجوار تضع الأنثى البيض مباشرة تحت القشرة الخارجية .

7- مرض "القواقع" التي تهاجم جميع الأجزاء النباتية خاصة الأجزاء الغضة وتلحق بها أضرار كبيرة كما تلتصق بجذوع وسيقان النباتات والأشجار أثناء فصل الصيف وقد يصل التعداد إلى حد تغطية هذه الأجزاء النباتية مما يؤثر على حيويتها.