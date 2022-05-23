كلينتون مدافعا عن بايدن: "جو" لا يهتم بالاستطلاعات والأمريكيون أولويته

دافع الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون عن الرئيس الحالى جو بايدن قائلا إن الأخير لا يهتم بشعبيته لدى الشعب الأمريكى ويركز بدلاً من ذلك على حل المشكلات التى تواجهها البلاد.
وقال كلينتون فى رسالة مكتوبة عن بايدن لمجلةـ TIME's 100 الأكثر تأثيرا فى عام 2022: "فى أول 16 شهرًا له فى المنصب، فعل جو بايدن بالضبط ما قال أنه سيفعله إذا تم انتخابه - ساعد أمريكا على التغلب على جائحة غير مسبوق، وإعادة بناء اقتصاد منهار من أسفل إلى أعلى حتى يعمل لصالحنا جميعًا، واستعادة مكانتنا فى العالم"
وأضاف كلينتون: "ما زلنا نواجه مهام صارمة، بما فى ذلك ترويض التضخم دون التسبب فى ركود، ومكافحة جرائم العنف لن تساعد اللقطات الصوتية والإجابات المعتادة التى تهيمن على الأخبار.. لكن القائد الذى ينجز المهمة الذى يهتم بالناس أكثر من استطلاعات الرأى، ويركز على الفوز فى المستقبل أكثر من إعادة كتابة التاريخ، سيفعل ذلك. هذا هو جو بايدن. ولهاذا أنا سعيد لأنه فى الوظيفة".
جاء تصريح كلينتون بعد ان أظهر استطلاع للرأى أجرته NewsNation / Decision Desk HQ، الذى صدر يوم الاثنين، أن نسبة تأييد بايدن وصلت إلى مستوى منخفض جديد، حيث قال 40% من المستطلعين إنهم "يرفضون بشدة" و17% قالوا إنهم "لا يوافقون إلى حد ما" على اداء الرئيس فى المنصب.
كان بايدن من بين الأشخاص المدرجين فى قائمة TIME 100 تحت قسم "القادة"، والذى شمل أيضا قاضى المحكمة العليا كينتانجى براون جاكسون، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي.
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