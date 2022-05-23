اليوم السابع
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كلينتون مدافعا عن بايدن: "جو" لا يهتم بالاستطلاعات والأمريكيون أولويته

الإثنين، 23 مايو 2022 06:27 م
كلينتون مدافعا عن بايدن: "جو" لا يهتم بالاستطلاعات والأمريكيون أولويته الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون
كتبت: نهال أبو السعود

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دافع الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون عن الرئيس الحالى جو بايدن قائلا إن الأخير لا يهتم بشعبيته ‏لدى الشعب الأمريكى ويركز بدلاً من ذلك على حل المشكلات التى تواجهها البلاد.‏

 

وقال كلينتون فى رسالة مكتوبة عن بايدن لمجلةـ ‏TIME's 100‎‏ الأكثر تأثيرا فى عام 2022: "فى أول 16 ‏شهرًا له فى المنصب، فعل جو بايدن بالضبط ما قال أنه سيفعله إذا تم انتخابه - ساعد أمريكا على ‏التغلب على جائحة غير مسبوق، وإعادة بناء اقتصاد منهار من أسفل إلى أعلى حتى يعمل لصالحنا ‏جميعًا، واستعادة مكانتنا فى العالم"‏

 

وأضاف كلينتون: "ما زلنا نواجه مهام صارمة، بما فى ذلك ترويض التضخم دون التسبب فى ركود، ‏ومكافحة جرائم العنف لن تساعد اللقطات الصوتية والإجابات المعتادة التى تهيمن على الأخبار.. لكن ‏القائد الذى ينجز المهمة الذى يهتم بالناس أكثر من استطلاعات الرأى، ويركز على الفوز فى المستقبل ‏أكثر من إعادة كتابة التاريخ، سيفعل ذلك. هذا هو جو بايدن. ولهاذا أنا سعيد لأنه فى الوظيفة".‏

 

جاء تصريح كلينتون بعد ان أظهر استطلاع للرأى أجرته ‏NewsNation / Decision Desk HQ‏، الذى ‏صدر يوم الاثنين، أن نسبة تأييد بايدن وصلت إلى مستوى منخفض جديد، حيث قال 40% من ‏المستطلعين إنهم "يرفضون بشدة" و17% قالوا إنهم "لا يوافقون إلى حد ما" على اداء الرئيس فى ‏المنصب.‏

 

كان بايدن من بين الأشخاص المدرجين فى قائمة ‏TIME 100‎‏ تحت قسم "القادة"، والذى شمل أيضا ‏قاضى المحكمة العليا كينتانجى براون جاكسون، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي.‏

 


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