علامات بأماكن السباحة ومنقذين وسيارة إسعاف لخدمة رواد شواطئ الغردقة.. لايف

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، ظهر اليوم الاثنين، لايف جديد من شاطئ النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، لرصد إقبال المواطنين على الشواطئ، وكذلك الخدمات المقدمة لهم خاصة مع حلول فصل الصيف.





من جانبه قال أشرف فؤاد، مدير النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، أن من الخدمات المقدمة لرواد الشاطئ تحديد علامات السباحة بالنسبة للاماكن العميقة والاماكن المصرح بها بالسباحة حفاظا علي حياة المواطنين.



وأضاف مدير النادي الاجتماعي بالغردقة أن كذلك من الخدمات المقدمة تخصيص سيارة إسعاف بشكل يومي متواجده داخل النادي تحسبا لحدوث أي طارئ.



كما نسقت إدارة النادي مع جميعة الإنقاذ البحري لإيفاد 16 منقذا بالنادي وانتشارهم على طول الشاطئ بشكل يومي ومتكرر مع اليقظة التامة في عملهم وعدم السماح بالسباحة في الأماكن غير المخصصة .



يذكر أن شاطئ النادي الاجتماعي في مدينة الغردقة اكثر الشواطئ اقبالا في مدينة الغردقة لعدة مميزات بداية قربة من اغلب مساكن الغردقة كذلك انخفاض سعر تذكرة دخوله وهي 50 جنية للفرد.



كذلك هناك الاالاف من اهالي مدينة الغردقة اعضاء في النادي وخاصة العاملين في الجهاز الحكومي في الدولة بالبحر الأحمر وكذلك للحدمات المقدمة للرواد الشاطئ .









اقبال المواطنين علي الشواطئ بالغردقة (1)



اقبال المواطنين علي الشواطئ بالغردقة (2)



اقبال المواطنين علي الشواطئ بالغردقة (3)







