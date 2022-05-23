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طقس المنيا اليوم.. ربيعى ودرجة الحرارة 30 بمختلف المدن.. لايف

الإثنين، 23 مايو 2022 12:38 م
طقس المنيا اليوم.. ربيعى ودرجة الحرارة 30 بمختلف المدن.. لايف حالة الطقس
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا اليوم، والتى تشهد طقسا ربيعيا من الساعات الأولى من الصباح وتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية بمختلف المدن، بالإضافة إلى نشاط الهواء البارد والذى ساهم فى انخفاض درجة الحرارة

ومن ناحية أخرى تشهد المحافظة سيولة مرورية كبيرة على الطرق السريعة والصحراوية وكذلك على المحاور الرئيسة بمختلف مدن ومراكز المحافظة. 

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة


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