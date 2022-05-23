طفلة تكشف كواليس مقتل خالتها بالجيزة.. زوجها قتلها لإنقاذها ابنتها من الموت

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت طفلة تفاصيل مقتل خالتها على يد زوجها، بمنطقة المنيب في الجيزة، حيث روت تفاصيل الجريمة، باعتبارها شاهدة عيان، كانت متواجدة بمسرح الجريمة، وقالت إن المتهم سائق توك توك، نشبت بينه وبين خالتها المجني عليها مشادة كلامية، لرغبته في الحصول على نقودها، مع رفض الضحية الاستجابة له.

أضافت الطفلة البالغة من العمر 13 سنة، لليوم السابع، أن المتهم هدد بقتل ابنته بمفك حديدي، إذا لم يحصل على النقود، ووضع المفك على رقبة الطفلة، فتمكنت المجني عليها من تخليص الطفلة من يده، وخلال الابتعاد عنه، أخرج المتهك سكينا من ملابسه، وسدد عدة طعنات للضحية، مما أسفر عن سقوطها غارقة في دمائها، بينما فر هاربا.

وقالت إنها استغاثت بالجيران، وتم الاتصال بالإسعاف، في محاولة لنقلها إلى المستشفى لإسعافها، إلا انها كانت فارقت الحياة.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة المنيب انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها قتلها زوجها، بسبب خلافات أسرية، حيث اعتدى عليها بسكين.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، فتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد حبسه 15 يوما.