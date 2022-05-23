صور.. رصف الشوارع وتطهير الترع بمدن كفر الشيخ وقرى حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز كفر الشيخ، حملات نظافة ورفع إشغالات، وتوسعة الطرق، ورصف الشوارع بالأسفلت والضيقة بالانترلوك، وأعمال التطوير، ورفع كفاءة الإنارة، ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية المتعددة بقرى كفر الشيخ، وقرى حياة كريمة، وتطهير الترع والمصارف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة، و استمرار أعمال فرد طبقة الأسفلت بمدخل الأمل، وتطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بداية من فندق الشرطة بمنطقة السلام، وحتى ميدان الأمل والتي تشمل تركيب انترلوك بالأرضيات بعد عمل فرشة من الرمال ودمجها وتركيب طوب فرعوني بالجانبين، وتركيب بلدورات جديدة مع عمل توسعة للطريق الرئيسي.

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الرصف ووضع طبقة السن في شوارع مدينة سيدى سالم ، وتسوية الطريق وفرد السن ودمكة بشارع المدارس، وتابع رفع كفاءة منظومة النظافة وتسليك خطوط خفض المنسوب بقري التفتيش والحدادي، أعمال تجهيز الطريق الدولي المار داخل نطاق الوحدة المحلية بقرية الروضة وعمل تحجير للطريق للبدء في رصفه.

وتابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، تنفيذ شبكة الصرف الصحي بقرية النجارين ضمن الأعمال الجاري تنفيذها بمركز ومدينة مطوبس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم ميدانياً، وتابع سير العمل بديوان الوحدة المحلية بالبصراط ويطمئن على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق تنسيقا مع الإدارة العامة لهندسة ري بيسون استكمال الأعمال القائمة بتطهير ترعة القضابة طريق محلة دياي الميزانية ورفع مخلفات التطهير ، وذلك في إطار تطهير الترع والمصارف مرتين سنوياً ،مرة، لتنظيفها من الحشائش وتسليكهما، وهذه العملية تُسهل عمليتي الري والصرف الزراعي، وذلك ضمن الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تفقد اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال الرصف التي تتم حاليا بشوارع المدينة بمنطقة خلف مسجد الفتح ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي مقاولة شركة الإنتاج الحربي، مؤكداً على ضرورة تنفيذ الأعمال حسب المواصفات الفنية اللازمة، كما تابع حملات النظافة.

وتابع اللواء مهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، استمرار أعمال التطوير وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع المدينة كبديل للرصف، نظراً لضيق الشوارع القديمة بالمناطق المستهدفة لتسهيل حركة مرور المواطنين ، وذلك ضمن خطة شاملة للتطوير والتجميل تقوم بها المحافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء kمشدداً على ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جمالياً وحضاريا .