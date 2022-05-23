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شيرين عبد الوهاب تطلب تعهدا على حسام حبيب بعدم التعرض في محضر شرطة بالجيزة

الإثنين، 23 مايو 2022 01:16 م
شيرين عبد الوهاب تطلب تعهدا على حسام حبيب بعدم التعرض في محضر شرطة بالجيزة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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طالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، خلال بلاغ أجرته في شرطة النجدة بالجيزة، وتم الاستماع لأقوال حبيب، الذي نفى التعرض لها، وأكد أنه كان متواجدا بفيلة شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبت خلاله بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها. 
انتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة، بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجد بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

امن الجيزة

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