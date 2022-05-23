شكوى من طفح الصرف الصحى بمنطقة أرض الفضالي بالإسكندرية.. والشركة ترد

كتبت: شيماء حمدى - الإسكندرية - جاكلين منير

أرسل القارئ خطاب أحمد عطية ، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب تراكم مياه الصرف الصحى في منطقة أرض الفضالي سيدي بشر قبلي منتزه أول الإسكندرية، مطالبا بإدخال الصرف الصحى ، مؤكدا أن الشوارع بها طفح مياه المجاري الدائم، بجانب عدم البدء فى رصف الطرق أو امداداها بخطوط الكهرباء بسبب عدم مدها بخدمة الصرف الصحى مما تسبب فى معاناة للأهالى بسبب حرمان المنطقة من اغلب الخدمات سواء رصف الطرق، أو مدها بخدمة الكهرباء منذ 10 سنوات.

وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن إدخال خدمة شبكات الصرف الصحى لأى منطقة تتطلب التقدم بطلب الى خدمة العملاء ، وتم التواصل مع القارئة لتوجيهها للتقدم بطلب.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



