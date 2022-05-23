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شكرى يستعرض رؤية مصر لمؤتمر COP27 المقرر عقده بشرم الشيخ نوفمبر المقبل

الإثنين، 23 مايو 2022 11:51 ص
شكرى يستعرض رؤية مصر لمؤتمر COP27 المقرر عقده بشرم الشيخ نوفمبر المقبل وزير الخارجية سامح شكري خلال إلقاء كلمته
كتب: أحمد جمعة

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استعرض وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الإثنين، خلال جلسة "الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر الأطراف" في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي، الرؤية المصرية للمؤتمر الذي يُعقد في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

 

ويشارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس بسويسرا.

 

من المقرر كذلك أن يلتقي الوزير شكري عدد من كبار المسئولين من مختلف الدول والأطراف المشاركين في المنتدى على هامش فعالياته، وذلك للتشاور حول العمل الجاري للتحضير للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، والتي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر القادم، فضلاً عن التشاور حول سُبُل التعاون لتعزيز عمل المناخ الدولي على مختلف الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية، بجانب توفير تمويل المناخ وتنفيذ تعهدات المناخ.


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