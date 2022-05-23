سعر الدولار مستقر مقابل الجنيه المصرى.. واليورو والأسترلينى يواصلان ارتفاعهما

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شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا بداية تعاملات اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصرى، في الوقت الذي واصلت فيه العملة الأوروبية "اليورو" والأسترلينى ارتفاعهما في معظم البنوك العاملة بمصر.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، شهد سعر صرف الدولار هدوءا ليسجل 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار هدوءا في البنك التجارى الدولي ليبلغ 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 18.21 جنيه للشراء، و18.32 جنيه للبيع .

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث واصلت العملة الأوروبية ارتفاعها اليوم ما بين 3 - 5 قروش للشراء والبيع، وذلك بعد ارتفاعها أمس 11 - 17 قرشا، في البنوك الحكومية والخاصة .

وسجلت العملة الأوروبية "اليورو" في البنك الأهلي وبنك مصر ارتفاعا، لتصبح 19.25 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية ارتفاعا، لتصبح 19.26 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.23 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع .

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الأسترليني اليوم ما بين 7 - 13 قرشا للشراء والبيع، وذلك بعد ارتفاعه أمس 17 – 19 قرشا، في البنوك الحكومية والخاصة.. ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الأسترليني اليوم ارتفاعا ليصبح 22.74 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الأسترليني في البنك التجارى ارتفاعا، ليصبح 22.75 جنيه للشراء و23.01 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الأسترليني 22.74 جنيه للشراء و22.89 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار صرف الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءا، ليسجل اليوم 4.85 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع، وشهدت أسعار صرف الدينار الكويتي ارتفاعا طفيفا، ليسجل اليوم 57.29 جنيه للشراء و59.74 جنيه للبيع، وشهد الدرهم الإماراتي هدوءا، ليسجل اليوم 4.96 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها يوم الخميس الماضي، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.