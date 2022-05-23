ردود أفعال طلاب الإعدادية على امتحان الجبر والإحصاء ببورسعيد.. لايف

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأثنين، من أمام مدرسة الإسلامية الإعدادية بنات، لمتابعة ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية على امتحان الجبر والإحصاء بلجان محافظة بورسعيد.



شهدت لجان محافظة بورسعيد، هدوء في إمتحان مادتى الجبر والإحصاء والدين، وجاءت ردود الأفعال بين الطلبة والطالبات بأن الامتحان "سهل" وفي متناول الطالب المتوسط.



كان طلبة وطالبات الإعدادية، أدوا الامتحانات من خلال 65 لجنة أساسية و 12 لجنة فرعية على مستوى المحافظة وأن إجمالى ‏عددهم هو 12827 طالبا وطالبة منهم 6549 بنين و 6278 بنات.‏



وتشمل ورقة ‏الأسئلة على نظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه، 70% أسئلة موضوعية للإختيار من متعدد و 30% أسئلة موضوعية وأن اللجنة الواحدة بها 3 نماذج مختلفة لورقة الأسئلة منعا ‏للغش.‏



ويطبق هذا العام منظومة التصحيح المميكن التى تطبق فى بورسعيد كأول محافظة فى الجمهورية لها العديد من المميزات منها توفير وقت ‏وجهد الطالب وتحييد العنصر البشرى فى التصحيح وتقدير الدرجات بالإضافة إلى إصدار 25 تقريرا فنيا عن الإمتحان بواسطة برنامج التصحيح ‏المميكن لافتا إلى أن جميع هذه المميزات تأتى فى صالح الطالب بالمقام الأول.‏



وإستعدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، مبكرا لإجراء إمتحانات الشهادة الإعدادية بعقد 3 إمتحانات تدريبية عامة للطلاب على نظام ورقة ‏الإجابة الجديدة، كما تم تشكيل غرفة عمليا مركزية بديوان المديرية لمتابعة أعمال الإمتحانات على مدار الساعة لتذليل كافة العقبات وحل ‏المشكلات التى قد تطرأ متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.‏



