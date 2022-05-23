رئيس مياه القاهرة: تطوير وتحسين منظومة العمل لخدمة المواطنين

عقد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، لقاء بالفائزين بعضوية ورئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة خلال الانتخابات التى أجريت الأسبوع الماضة باشراف قضائى كامل، مؤكدا أهمية الدور الفعال الذى تقوم به نقابة العاملين فى تعزيز وتنمية ولاء العاملين تجاه الشركة والتواصل مع قيادات الشركة والعمل على توضيح اليات العمل التى تقوم بها الشركة فى خدمة العاملين والمواطنين والتواصل مع العاملين لتوضيح اهمية القرارات التى تصدر عن مجلس الادارة ورئيس الشركة مطالبا بضرورة استمار دعم التطوير والتحسين بجميع منظومات العمل داخل الشركة.

وأضاف أن الشركة تعمل بشكل كامل مع النقابة لإنهاء أى مشاكل تخص العاملين والعمل على حلها فى إطار الأسرة الواحدة من اجل رفعة الشركة واستمرار نجاحها فى كافة القطاعات مع وضع مخطط كامل لتنمية الخدمات التى تقدم للعاملين والتوسع فى مشروع العلاج الموحدة لجميع العاملين فى الشركة والعمل على تطوير وتحديث المستشفى الخاصة بالعاملين بالشركة وزيادة التعاقدات الخاجية مع مستشفيات متميزة ومتطورة وتوفير العلاج الخاصة بالعاملين اصحاب الامراض المزمنة والشكة لن تتخلى عنهم حتى بعد بلوغهم السن القانونية للمعاش هم واسرهم بالاضافة الى تطوير نظام المصايف والتعاقد مع اماكن سياحية جديدة تتناسب مع مكانة الشركة والعاملين بها حتى يمكنهم القايم بواجبة فى خدمة المواطنين وتوفير كوب ماء نقى والعمل على خدمة المواطنين

وأشار الشيمى إلى أهمية تكامل الدور الذى تقوم به النقابة تجاه العاملين مع الإدارة العليا للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل الشركة وتوفير بيئة ومناخ مناسب لاستمرارية نجاح وتقدم الشركة.

وأوضح أن نجاح نقابة العاملين قائم على التنسيق الكامل مع الادارة فى مختلف المجالات والتواصل مع العاملين بشكل يومى لبحث مشاكلهم والمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن جميع المطالب المشروعة والتى تخدمة العمل مستجابة ولن يتم رفض أى مقترح بناء لخدمة العاملين.