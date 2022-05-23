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رئيس جامعة القناة يهنئ الطالب الحاصل على ذهبية بطولة أفريقيا للمصارعة

الإثنين، 23 مايو 2022 11:30 ص
رئيس جامعة القناة يهنئ الطالب الحاصل على ذهبية بطولة أفريقيا للمصارعة الطالب محمد إيهاب
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للطالب محمد إيهاب دهب بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم لاعب المنتخب المصري للمصارعة الحرة لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة وزن 72 ك ، والتى أُقيمت بدولة المغرب.

وحرص رئيس جامعة قناة السويس، على تجديد دعمه لطلابه المشاركين بكافة البطولات الدولية والمحلية مؤكدًا على التميز الملحوظ لطلاب الجامعة، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذى تحظى به الرياضة المصرية والجامعية في ظل الدعم اللامحدود من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية والذي نتج عنه تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية ورفع راية مصر عالية في كل المحافل الدولية.

كما حرص الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مها فريد سليمان، عميد كلية العلوم والدكتور مدحت رخا، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة منى قيصر رئيس قسم الحيولوجيا والدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية على تقديم التهنئة للطالب متمنين له مزيد من حصد الجوائز.

اثناء تسلم الميدالية الذهبية
اثناء تسلم الميدالية الذهبية
الطالب محمد ايهاب
الطالب محمد ايهاب


 

 


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