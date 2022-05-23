ذا هيل: قائمة أمريكيين حظرتهم روسيا بها شخصيات متوفاة

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قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن أحدث قائمة بأسماء الأمريكيين المحظورين من دخول روسيا تتضمن عدد من المشرعين المتوفين.

وأشارت الصحيفة في تقرير أوردته على نسختها الالكترونية، الاحد، أن أعضاء مجلس الشيوخ السابقون جون ماكين وهاري ريد وأورين ج.هاتش مدرجين في قائمة الحظر الروسية، على الرغم من وفاة المشرعين الثلاثة.

كما تشمل القائمة النائب الراحل ألس هاستينجز، ونائب مدير وكالة استخبارات الدفاع السابقة ميليسا دريسكو، والقاضي ستيفن توماس أونيل، وجيرمي سيفيتس، جندي الاحتياط بالجيش الأمريكي، وهم أيضا متوفون.

وحظرت روسيا في قائمتها مجموعة من المشرعين والمسؤولين الأمريكيين الأحياء، ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس وأعضاء آخرين في إدارة بايدن.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت، قائمة تحمل أسماء كل المسئولين والمواطنين الأمريكيين الذين تم حظرهم نهائيا من دخول الأراضي الروسية على مدار الأسابيع الماضية، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضمن إجراءات موسكو الانتقامية ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن ضدها على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت الوزارة في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه "في سياق الإجراءات الانتقامية ضد العقوبات المناهضة لروسيا والتي يتم فرضها باستمرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يخص الاستفسارات الواردة حول الأفراد المدرجين في قائمة المحظورين الوطنية الخاصة بنا، تنشر وزارة الخارجية الروسية قائمة بالمواطنين الأمريكيين الذين تم منعهم نهائيا من دخول الاتحاد الروسي".

وشددت الخارجية الروسية على أن "الأفعال العدائية لواشنطن، والتي ترتد مرة أخرى على الولايات المتحدة، سيتم الاستمرار في الرد عليها بالشكل نفسه".

ولفتت الوكالة إلى أن القائمة المنشورة على الموقع الرسمي للخارجية الروسية تحمل 963 اسما.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت في منتصف مارس الماضي، حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وآخرين، من دخول الأراضي الروسية.