حياة كريمة فى المنوفية.. نسب تنفيذ مشروعات أشمون تخطت 95% والافتتاح قريبا

المنوفية - فريق المحافظات

قال المحاسب خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أن مبادرة حياة كريمة بالريف المصرى والجارى العمل عليها بقرى ومركز مدينة أشمون، من أهم المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى ستنهض بالريف المصرى إلى أبعد الحدود وستحقق أمال وطموحات كان يحلم بها الجميع .

وأكد النمر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن مركز أشمون يتكون من 14 وحدة محلية، و54 قرية، كل القرى نعمل بها فى حزمة من المشروعات التى تبدأ بالمجمعات الخدمية والزراعية والمراكز الصحية التى ستكون مرتبطة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والمدارس، تدعيم خطوط وشبكات مياة الشرب والكهرباء والإنارة العامة ومنظومة التحول الرقمى، لربطها بين جميع المناطق .

وأضاف أن نسب التنفيذ متفاوتة من قطاع لآخر، ففى قطاع المجمعات الخدمية والزراعية تخطت نسبة التنفيذ 95 %، وتختلف نسبة التنفيذ من قطاع لأخر لانه هناك مشروعات تحتاج إلى وقت طويل مثل محطات معالجة الصرف الصحى والتى تتواجد أقل محطة على ما يقرب من 5 أفدنة، علاوة على أنه هناك العديد من مراكز الشباب تم الأنتهاء منها وتسليمها، ووحدات صحية أيضا تم تسليمها وجارى العمل فى باقى المشروعات سواء التعليم أو الزراعى والمجمعات الزراعية .

وتابع النمر أن هناك بعض المعوقات منها الاراضى، ومن حسن الحظ أنه جاء قرار لضم أى أرض فضاء لمبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه هناك العديد من المشروعات التى سيتم افتتاحها الفترة القادمة ومنها عدد من مراكز الشباب والمجمعات الزراعية والمجمعات الصحية .

وأكد النمر أنه على المواطن الأشمونى جميعنا فريق عمل لخدمة الجميع فى كافة الخدمات، وفى حياة كريمة أنت مواطن محظوظ فى أن تكون ضمن المرحلة الأولى، الخدمات تمت لخدمتك فهى ثروة لابد الحفاظ عليها والنظافة العامة حول كل تلك المشروعات .