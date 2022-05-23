حاكم عام نيوزيلاندا: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات

أكدت الحاكم العام لنيوزيلاندا سيندى كيرو، حرص بلادها وسعيها لتعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات.

وقالت سيندى كيرو - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الإثنين على هامش زيارتها للإمارات - إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، سيواصل مسيرة الدولة التى تتميز بالازدهار والتسامح، لافتة إلى أن الإمارات تمثل مركز النشاط الدبلوماسى العالمى ما يعكس الاحترام والمكانة المتميزة التى تحتلها على الصعيد الدولى ويجسد الرؤية الحكيمة لقيادتها.

وشددت على أن العلاقات بين الشعبين قد عززت العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، موضحة أن حضور نيوزيلاندا فى الإمارات العربية المتحدة بدأ عام 1980 مع افتتاح أول مكتب تجارى لها فى دبى، ثم تعززت العلاقات مع افتتاح سفارة نيوزيلاندا فى أبوظبى عام 2013.

وأضافت أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تطورت مع قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان افتتاح سفارة دولة الإمارات فى "ويلينغتون" والتى افتتحها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى عام 2015.