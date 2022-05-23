جوتيريش يشكر الرئيس السيسى للسماح برحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء

كتب أحمد جمعة

تلقَّى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفياً من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث عبَّر السكرتير العام عن خالص شكره لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء، في إطار الهدنة الأممية في اليمن.

من جانبه، أكد الوزير شكري، أنه سيقوم بنقل تلك الرسالة إلى رئيس الجمهورية، معرباً عن أمله في أن تُسهم تلك الخطوة في تثبيت الهدنة الأممية في اليمن، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والإسهام في جهود إحلال الاستقرار والأمن في اليمن، ودعم إيجاد تسوية مستدامة للأزمة هناك، معربًا عن تمنيه لما فيه كل الخير للشعب اليمني الشقيق.