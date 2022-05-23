جامعة العريش تُنظم ندوة بعنوان "سيناء والجمهورية الجديدة"

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت جامعة العريش ندوة بعنوان "سيناء والجمهورية الجديدة"، بحضور السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والمستشار محمد منير رئيس محكمة شمال سيناء ولفيف من القيادات، وعلى هامش افتتاح مركز إعداد قيادات شباب الجمهورية الجديدة بجامعة العريش و هو المركز الاول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية .

وفى مستهل الندوة قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة فى كلمته ان الدولة وضعت لشبه جزيرة سيناء خارطة التنمية و الاستثمار و هي خطة طموحة لتعمير و تنمية أرض الفيروز ، ضمن تنفيذ عدد من المشروعات ، و قدم التحية لكل من ساهم في تحرير و إستعادة هذه الأرض المباركة ، و تحدث عن الجمهورية الجديده التي تسعى إلى تحويل التطلعات الكبرى للوطن و المواطن إلى واقع حي نعيشه كل يوم عبر المشروعات التي نشهدها كل يوم

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واعرب السفير محمد العرابي كلمته ، عن سعادته بوجوده على أرض سيناء الغالية و في رحاب جامعة العريش وتحدث عن الدولة الجديدة و الجمهورية الجديده بقوله " نحن على أعتابها التي لم تكن بمحض الصدفة و لكنها كانت بتخطيط مسبق و إستراتيجية إستباقية التي وضعت مصر في مصاف الدول الراسخة".