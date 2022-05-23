"ثقافة شمال سيناء" تسعد الأطفال بعروض مسرح العرائس والمسابقات

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة شمال سيناء، أنشطة متنوعة لإسعاد الأطفال تضمنت عروض مسرح عرائس ومسابقات منوعة.

وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، تنظيمه ببيت ثقافة المساعيد عرض فنى لمسرح عرائس بدار حضانة المساعيد تنفيذ وإشراف أحمد صابر مدير البيت فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء و المبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

تضمنت الأنشطة فى مكتبة ضاحية السلام الثقافية تنظيم مسابقة ثقافية ومعلومات تاريخية ودينية ، وقراءة حرة وشرح قصة الثعلب تأليف عبد التواب يوسف، واستكمال فعاليات الورشة الفنية بمرسم قصر ثقافة العريش وتعليم الفن بطريقة اكاديمية للأطفال و الشباب برسم لوحة ليلية مليئة بالنجوم بعيون الأطفال بإشراف إيناس سمير مدير القصر، وتنفيذ نشاط ببيت ثقافة قاطية لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال.

وسبق وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أنه سيتم انطلاق العرض (عرس كليب) للفرقة القومية للمسرح بفرع ثقافة شمال سيناء من رؤية وإخراج مجدى الشريف على مسرح قصر ثقافة العريش بداية من يوم 25/5/2022 لمدة عشرة أيام.

ومقررا أن يتم إتاحة العرض مجانا للجمهور فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجالات الثقافية والفنية، بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة.

وسبق هذا العرض إطلاق العرض المسرحى الزيارة على مسرح قصر ثقافة العريش، وتتناول مسرحية الزيارة قضية القاصرات من إخراج أسعد الملكي، وتأليف محمد إبراهيم محروس وأشعار فاطمه موسى نبهان، والحان محمد سلمي الشوربجي، واستعراض منة الله وليد، وديكور ايمن فتحي، غناء امال محمود.