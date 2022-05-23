اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 06:36 م
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توقعات حول نشر قوات أمريكية خاصة لحماية سفارة واشنطن فى كييف

الإثنين، 23 مايو 2022 06:05 م
توقعات حول نشر قوات أمريكية خاصة لحماية سفارة واشنطن فى كييف السفارة الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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رجحت مصادر أمريكية احتمال قيام واشنطن بنشر قوات عمليات خاصة في العاصمة الأوكرانية كييف لحراسة سفارتها التي أعيد افتتاحها حديثا هناك في حالة ما إذا طلب من وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" تقديم الحماية لها.


وقالت المصادر، لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم /الاثنين/، إن المحادثات بشأن النشر المحتمل للقوات الأمريكية، تأتي عقب إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رسميا مؤخرا عن استئناف أعمال سفارة الولايات المتحدة في كييف، والتي كان قد تم إجلاء العاملين بها قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتعليقا على ذلك قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، لشبكة " إننا على اتصال وثيق مع زملائنا من وزارة الخارجية بشأن المتطلبات الأمنية المحتملة الآن مع بدء استئناف الأعمال بالسفارة في كييف".


واستدرك المتحدث " لكن لم يتم اتخاذ قرارات في هذا الشأن بعد، وليست هناك مقترحات نوقشت من جانب على مستويات عليا بالوزارة حول عودة قوات عسكرية إلى أوكرانيا لهذا الغرض أو لأي غرض آخر".


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