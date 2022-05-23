اليوم السابع
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تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. بالاسم ورقم الجلوس

الإثنين، 23 مايو 2022 12:02 م
تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. بالاسم ورقم الجلوس الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أيام قلائل تفصل بين طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، حيث كان قد انتهي الطلاب من أداء الامتحانات الأسبوع الماضي، وبدأت أعمال كنترول الإعدادية تمهيدا لرصد الدرجات والتصحيح وإعلان النتيجة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه من المنتظر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشهادة في الفترة ما بين 30 مايو الجاري إلى 4 يونيو، حيث سيجرى اعتماد النتيجة من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفور اعتمادها ستكون متوفرة علي الصفحة الرسمية للمديرية وموقع المديرية.

وأوضح، أنه يستطيع الطالب الدخول على الموقع، واختيار نتيجة الشهادة الإعدادية، ووضع رقم الجلوس الخاص به، لتظهر له النتيجة تفصيليا بدرجات المواد والمجموع، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب لهذا العام.
 
وحذر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، من استخراج أي نتائج قبل الإعلان الرسمي للنتيجة، مشيرا إلى أن من يخالف التعليمات في هذا الشان سيتعرض للتحقيق الفوري، ووجه القائمين على أعمال الكنترول نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية بمراعاة السرية التامة، ونبه بضرورة تحري الدقه في التصحيح وعدم الاستعجال، حيث يجرى إنهاء مرحلة التصحيح وبدء عمليات الرصد والمراجعة.
 


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