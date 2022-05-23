تعرف على كيفية طلب خدمات الأحوال المدنية تليفونيا من منزلك

كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو ضيف

يواصل قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية تقديم خدمات جديدة وجماهيرية للمواطنين خلال هذه الأيام.

ويتلقى قطاع الأحوال المدنية اتصالات المواطنين لتوصيل الوثائق المختلفة بشكل فورى بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة "15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية " ، وتلبية مختلف طلبات المواطنين وإتمامها بذات اليوم وتسليمها بأماكن تواجدهم تيسيراً عليهم.

وتم إيفاد مأموريات لعدد (9) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى له ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها له، كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمناطق (أشمون بمحافظة المنوفية – زفتى بمحافظة الغربية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة، بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.