تعرف على أسعار السجائر المحلية والأجنبية اليوم.. ارتفاع "إل أم" جنيها

على الرغم من ارتفاع أسعار سجائر "إل أم" جنيهًا واحدًا فقط ، إلا أن أسعار السجائر تواصل استقرارها فى الأسواق اليوم الإثنين 23-5-2022، سواء السجائر المحلية أو الأجنبية، تعرف على أسعار كل أنواع السجائر.
اليوم السابع ينشر أسعار السجائر اليوم الإثنين
سعر كليوباترا سوفت كوين 19 جنيها.
سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 20 جنيها .
سعر كليوباترا سوبر 21 جنيها .
سعر "بوكس 10" 11.50 جنيها .
سعر بوسطن/بلمونت 19.50 جنيها .
سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيها.
سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها.
سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها .
سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) 21 جنيهاً.
سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيهاً.
سجائر مارلبورو رد 46 جنيها.
سجائر مارلبورو جولد 46 جنيها .
سجائر مارلبورو مكس 46 جنيها .
سجائر مارلبورو كرفتد 36 جنيها .
سجائر ميريت 49 جنيها.
سجائر أل أم موشن 28 جنيها .
سجائر ال ام رد 34 جنيها .
سجائر ال ام سيلفر 34 جنيها.
سجائر ال ام بلو 34 جنيها.
سجائر ال ام فورورد 34 جنيها.
سجائر ميريت 49 جنيها.
سجائر دانهل 49 جنيها.
سجائر دانهل ماستر بليند 41 جنيها.
سجائر فايسروى 29 جنيها.
سجائر كنت 44 جنيها.
سجائر بال مال 29 جنيها.
سجائر رويالز 21 جنيها .
سجائر وينستون أحمر ب 32 جنيها.
سجائر وينستون أزرق ب 32 جنيها.
سجائر وينستون سيلفر ب32 جنيها.
سجائر وينستون توت ب 34 جنيها .
سجائر كاميل 37 جنيها.
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