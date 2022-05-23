ترودو يؤكد حظر هاواوى من شبكة الجيل الخامس الكندية

أ ش أ

أكد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الأحد، أن قرار حظر شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكة الجيل الخامس الكندية هو القرار الذي سيتم اتخاذه، منهيا حالة الجدل التي صاحبت هذا القرار خلال ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال ترودو للصحفيين: "إنه قرار مسؤول لكندا إنه قرار يحمي الكنديين، وهو قرار سنمضي قدمًا فيه".

وأعلن وزيرا الابتكار الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، والأمن العام، ماركو مينديسينو، يوم الخميس الماضي حظر "هاواوي" و"زد تي ايي" من شبكة الجيل الخامس الكندية، بعد مراجعة متعمقة من قبل وكالات الأمن.

وأضاف ترودو: "لطالما تساءل الناس متى ستتخذ كندا هذا القرار. لقد قضينا وقتا رائعا في دراسة الوضع ومراقبة ما فعله حلفاؤنا".

ومع ذلك، رفض ترودو الكشف عن التداعيات المحتملة من الصين. وأجاب "أعتقد أن الصين، مثل جميع البلدان المختلفة، ستدرك مدى حق كل دولة في ضمان سلامة مواطنيها".

من جانبها انتقدت الصين إعلان أوتاوا قائلة إنه حظر "لا أساس له"، وذكرت بكين إنها ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة" للدفاع عن الشركات الصينية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه الاحتمالات.