ترخيص 48 مشروع زراعى جديد وتطهير 22 كيلو متر من المساقى بالمنوفية

فريق المحافظات

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا عن جهود مديرية الزراعة خلال الفترة من 7 وحتى 21 مايو الحالى فى المتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقى الخصوصية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث كشف المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 22 كيلو و 300 متر من المساقي الخصوصية لخدمة1769 فدان زراعى وتم رفع كافة نواتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على الصالح العام .



وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن أعمال التطهير قد شملت عدد من مراكز المدن ومن بينها مركز شبين الكوم بمجموع أطوال2 كم، كما تم تطهير مسافة طولية 13 كيلو و900 متر بمركز تلا ، وفى مركز الشهداء تم تطهير مسافة كيلو و800 متر ، وكذا تطهير مسافة 4 كيلو و600 متر فى مركز أشمون ، هذا وقد أكد وكيل وزارة الزراعة بأنه جارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحي المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.



وعلى صعيد آخر ، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية، فقد أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تمت الموافقة على استخراج 48 ترخيص تشغيل لمزارع ( دواجن ، ماشية ، مناحل ، مصانع ، محلات ) ، وعمل معاينات لعدد 26 مزرعة ( دواجن ، ماشية ، مصانع ) لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط المقررة ، بالإضافة إلى إستخراج37 تراخيص مشاتل خضر ، وكذا المرور على 8 آلاف و 970 فدان حدائق فاكهة و خضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة ، كما أضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تكثيف الحملات التوعوية لبرنامج عقود الزراعة التعاقدية لمحصول الذرة الصفراء لعام 2022 ويتم خلالها توفير كافة المستلزمات والتقاوى الزراعية المدعمة للمزارعين على أن يتم توريد المحصول بالكامل وفق سعر السوق في حينه وبحد أدنى6 ألاف للطن .



من جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين ، لافتا إلى أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح .



















