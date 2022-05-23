بعد الحكم بسجنه.. 14 معلومة عن محمد الأمين من رجل أعمال إلى خلف القضبان

كتب أحمد حسني

يعيد اليوم السابع نشر كواليس وتفاصيل التحقيقات واعترافات المتهم، والمجني عليهن، في قضية محمد الأمين، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة رجل الأعمال محمد الأمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، في اتهامه بالاتجار بالبشر.

1-النيابة العامة تأمر بحبس المتهم محمد الأمين لاتهامه بالاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة.

2- النيابة: محمد الأمين استغل ضعف الفتيات الايتام للتعدي عليهن جنسيا.

3- أخصائية بالتضامن الاجتماعي تؤكد معاناة الفتيات من عدم الثقة والصدمة والقلق تجاه الأمور الجنسية.

4- النيابة تستمع لشهادة نجدة الطفل ب"القومي للطفولة" بشأن اتهام محمد الأمين بتعدي علي فتيات بدار أيتام يمتلكها.

5- أطباء نفسيون تؤكد معاناة الفتيات من اضطراب سلوكي ونفسي، وتعرضهن للتحرش في الدار.

6- الفتيات تؤكد: المتهم اصطحبنا لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع وطلبه مننا أفعالًا مخلة.

7- النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن.

8- المتهم يواجه اتهامات الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة والتهديد.

9- محمد الأمين هتك عرض 7 فتيات أطفال بدار أيتام بالقوة والتهديد .

10- رئيس صفحة اطفال مفقودين قدم تسجيلا يؤكد معاناة الفتيات وتعرضهن للتحرش في الدار.

11- النيابة تحيل المتهم للمحاكمة الجنائية وتحدد جلسة الأحد المقبل لمحاكمة المتهم.

12- النيابة تستند لأقوال 13 شاهدًا وتقارير القومي للطفولة والبحث الاجتماعي.

13-النيابة استندت فى قرار الإحالة لتقارير الطب الشرعي و.البحث الاجتماعي والأمومة والطفولة.

14- محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالإتجار فى البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

كانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطئة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

كانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هذا، وقد قررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.