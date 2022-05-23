اليوم السابع
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باحث اقتصادى: المؤسسات الدولية تشهد بتعاملنا الجيد مع الأزمة الاقتصادية

الإثنين، 23 مايو 2022 08:55 م
باحث اقتصادى: المؤسسات الدولية تشهد بتعاملنا الجيد مع الأزمة الاقتصادية محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية
أحمد عبد الرحمن

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قال محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن هناك ارتفاعا في مخصصات الدعم والمنح والحماية الاجتماعية، 327 مليار وارتفع إلى 350 مليار، أي أن الدولة تركز في زيادة قدرتها ودعم واستيعاب عدد أكبر من الأسر ومن مستحقي الدعم لتحميهم من آثار الأزمة الاقتصادية
 
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن ارتفعت الأجور إلى 400 مليار جنيه، أى أن الدولة مستمرة في إنفاذها التحفيزي، لديها 5 مليون موظف، أي 20 مليون مواطن مصري تذهب لهم هذه الأجور. 
 
وأشار إلى أن إشادات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، تتحدث أن هناك تعاون بين السياسة النقدية والمالية، لنعبر بالدولة المصرية لبر الأمان، فتخفيض سعر الصرف جعل هناك دخول للاستثمارات الأجنية. 
 
وأكد أن المؤسسات الدولية تشهد أننا نتعامل جيدا مع الأزمة وسنعبرها، وهذا لا يعني أننا لا نشعر بآثارها، فالرؤية تتحدث عن أننا نسبياً أفضل بالنسبة لأوضاع الدول الأخرى، بسبب الإدارة الجيدة للأزمة.

المؤسسات الدوليه

الازمه الاقتصاديه

الدعم


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