اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 04:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انهيار عقار قديم خال من السكان في منطقة وسط القاهرة

الإثنين، 23 مايو 2022 03:51 م
انهيار عقار قديم خال من السكان في منطقة وسط القاهرة انهيار عقار- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت منطقة قصر النيل بوسط  القاهرة، انهيار عقار قديم خالى من السكان مكون من 4 طوابق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، ولم ينتج عنه أى مصابين. 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بانهيار منزل فى شارع القصر العينى بمنطقة وسط القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة. 
 
وبالفحص تبين انهيار سقف وحوائط شقتين داخل عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة شبرا، كما تبين أن المنزل صادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد أى سكان بداخله نهائيا، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

منزل قديم

اخبار الحوادث

امن القاهرة

شارع القصر العينى

اخبار عاجلة

انهيار عقار


الموضوعات المتعلقة

انهيار عقار قديم خالى من السكان دون إصابات بحى الجمرك فى الإسكندرية

الجمعة، 01 أبريل 2022 04:28 م

تهشم سيارتين بسبب انهيار عقار قديم خالى من السكان بالإسكندرية

الثلاثاء، 29 مارس 2022 11:59 م

انهيار عقار خالٍ من السكان بحى جمرك الإسكندرية دون إصابات

الجمعة، 18 مارس 2022 02:41 م

الشرطة تحتفل باليوم العالمى للحماية المدنية.. بيانات عملية على الإطفاء وتفكيك المتفجرات والتعامل مع انهيارات العقارات.. الشرطة النسائية بالإطفاء تتصدر المشهد.. وأجهزة متطورة للتعامل مع الحوادث

الثلاثاء، 01 مارس 2022 01:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة