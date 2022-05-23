انهيار عقار قديم خال من السكان في منطقة وسط القاهرة

كتب: عبد الرحمن سيد

شهدت منطقة قصر النيل بوسط القاهرة، انهيار عقار قديم خالى من السكان مكون من 4 طوابق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، ولم ينتج عنه أى مصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بانهيار منزل فى شارع القصر العينى بمنطقة وسط القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار سقف وحوائط شقتين داخل عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة شبرا، كما تبين أن المنزل صادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد أى سكان بداخله نهائيا، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.