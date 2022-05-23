اليوم السابع
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انتشال جثة عامل غرق في نهر النيل بالوراق.. والنيابة : لا توجد شبهة جنائية

الإثنين، 23 مايو 2022 10:59 ص
انتشال جثة عامل غرق في نهر النيل بالوراق.. والنيابة : لا توجد شبهة جنائية انتشال جثة من نهر النيل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض عامل للغرق بنهر النيل في الوراق وتم انتشال جثته، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخث بنهر النيل في منطقة الوراق، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين أن عامل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل وتم تحديد هويته.
 
بعد عمليات بحث، تم انتشال جثة الضحية ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في حادث الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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