"الوزراء البحريني" يوافق على مذكرة تفاهم للتعاون مع مصر في مجال الفضاء

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وافق مجلس الوزراء البحريني، اليوم الإثنين، على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالبحرين ووكالة الفضاء المصرية، والتي تهدف إلى وضع إطار عمل تعاون ثنائي في مجالات الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية وتبادل المعلومات والخبرات.

كما وافق المجلس - خلال جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا" - على مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وأكاديمية ألبرتينا في إيطاليا، بهدف تشجيع التبادل الثقافي والتعاون في مجالات الفنون.

وبمناسبة الذكرى الـ 41 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد مجلس الوزراء البحريني أهمية ترسيخ الجهود لمواصلة العمل الخليجي المشترك بما يحقق رؤى قادة دول المجلس ويلبي تطلعات أبناء دول المجلس حاضرا ومستقبلا ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزيرة الصحة البحرينية حول آخر مستجدات ظهور "جدري القردة" في بعض البلدان، حيث اطمأن المجلس على خلو البحرين منه، وكلف وزارة الصحة بمواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطورات التقصي الوبائي عالميا والاستعدادات للتعامل مع أية مستجدات بهذا الشأن.