المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم ضبط بحوزته حشيش في المحلة

الغربية مصطفى عادل

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سامح عبد الله رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد شاهين، وعاصم الدسوقي، ومحمد مرتضى، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في قضية حيازته 2.5 كيلو من مخدر الحشيش.

كانت الاجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم في إحدى المأموريات الأمنية بعد تقنيين الإجراءات، وضبط بحوزته 2.5 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة جنايات المحلة التي تداولت القضية، وتم تعديل القيد والوصف من اتجار في المخدرات إلى إحباط توصيل المخدرات، وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.