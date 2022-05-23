الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1800 مواطن فى 8 تخصصات على مدار يومين ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الصحة،والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

حيث تبين من التقرير،الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومي"السبت والأحد 21 و22 مايو الحالي"بقرية بهبشين مركز ناصر،مكونة من 8 عيادات في 8تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة ،الرمد، الأسنان )وضمن اجراءات وقائية ،حيث تم الكشف على 1836مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،109حالة معمل دم،22حالة معمل طفيليات، 5حالات الأشعة واستصدار 24 قراراً للعلاج على نفقة دولة وتحويل 7حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج



وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية حضرها100مواطنا،عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل - تنظيم الأسرة - سرطان الثدى - سلامة الغذاء - سوء استخدام الأدوية - الرضاعة الطبيعية - الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن



من ناحيته أشار وكيل الوزارة "د. محمد يوسف" إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل







القافلة الطبية (1)



القافلة الطبية (2)



القافلة الطبية (3)



جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (2)



جانب من القافلة (3)



جانب من القافلة (4)



جانب من القافلة الطبية (1)



جانب من القافلة الطبية (2)



جانب من القافلة الطبية (3)



جانب من القافلة الطبية (4)



