القومى للمرأة: حملات التوعوية للإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بمحافظات حياة كريمة

كتب محمود راغب

. كشف المجلس القومى للمرأة ، أنه فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة ، يستكمل المجلس القومى للمرأة ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية حملات التوعوية للإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة بمحافظات مبادرة حياة كريمة

ويستكمل المجلس القومى للمرآة بالتعاون مع مركز الأزهر العالمى للفتوى من خلال وحدة لم الشمل وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية خلال شهر مايو حملات التوعوية ضمن برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة بعدد من محافظات مبادرة حياة كريمة وهى (الوادى الجديد، المنوفية، أسيوط ، الجيزة، كفر الشيخ ، دمياط الغربية ).

تهدف الحملات التوعوية إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعياً، وتعزيز الوعى المجتمعى حول قضايا المرأة، وتشمل الحملات العديد من الموضوعات والتى تتضمن التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا واساليب الاختيار السليم والتأكيد على اهميته فى البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة ، بالإضافة إلى صحة الأم والطفل والتغذية السليمة والرضاعة، اشكال النمو والتطور للأطفال، التعرف على مفهوم الاعاقة والدمج وأيضا ً اساليب التربية الايجابية والتنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة من المنظور الدينى والاجتماعى الصحيح .

كما تهدف الحملات أيضا التعرف على مدى تأثير التربية السلبية أو الإيجابية فى رسم مستقبل وشكل حياة أبناءنا وصحتهم الجسدية والنفسية وآثره البالغ على المجتمع ككل.

كما تتضمن الحملة تنظيم ورش عمل بفروع المجلس بالمحافظات حول منهج المشورة الأسرية والتنشئة المتوازنة تستهدف الرائدات بالمحافظة، بهدف تدريبهن للمشاركة فى حملات المجلس الخاصة بتنمية الأسرة .