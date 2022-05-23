اليوم السابع
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القبض على المتهم بابتزاز طبيب بفيديوهات وصور في القاهرة

الإثنين، 23 مايو 2022 12:32 م
القبض على المتهم بابتزاز طبيب بفيديوهات وصور في القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب كريم صبحي ـ محمد أبو ضيف

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم بابتزاز طبيب بفيديوهات وصور في القاهرة، حيث شهدت منطقة وسط البلد واقعة مؤسفة، بعدما أقامت سيدة علاقة مع طبيب شهير داخل عيادته، حيث اتفقت السيدة مع أخرى على تصوير الواقعة، ثم ابتزازه بمعرفة شاب ماديا.
 
تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ لرجال المباحث، من طبيب شهير يملك عيادة فى وسط البلد، بتعرضه للابتزاز من شخص أرسل له مقاطع فيديو، يظهر فيه مع فتاتين داخل عيادته وطلب منه مبلغا ماليا كبيرا مقابل عدم نشرها على الإنترنت.
 
تبين من التحريات والتحقيقات أن الطبيب الشهير تعرف على فتاة حضرت إلى عيادته بزعم الكشف عليها، ونشأت بينهما علاقة، حيث استدرجته واتفقت معه على إقامة علاقة داخل عيادته بصحبة صديقتها ،وحضرت الفتاة فى اليوم التالى ومعها صديقتها إلى العيادة وكان فى انتظارهما الطبيب ووقعت علاقة داخل عيادته وثقتها إحدهما بهاتفها المحمول وأرسلت الفيديوهات للشباب لابتزاز الطبيب بملايين الجنيهات، إلا أنه رفض وأبلغ عنهم.

جريمة الابتزاز

أخبار الحوادث

أمن القاهرة

ابتزاز طبيب


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