اليوم السابع
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القبض على المتهمين باستدراج طالب وسرقته بالإكراه في مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 23 مايو 2022 09:59 ص
القبض على المتهمين باستدراج طالب وسرقته بالإكراه في مدينة 6 أكتوبر قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين، لاتهامهما باستدراج طالب جامعي، عبر فيسبوك، بعد ادعاء التعرف عليه بواسطة فتاة وهمية  وسرقته بالإكراه، وتبين أن المتهمين يستدرجان الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسرقتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من طالب جامعي، اتهم فيه شخصين بسرقته بالإكراه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات، تبين أن أحد المتهمين ادعى أنه فتاة، وتعرف على المجني عليه عبر فيسبوك، واستدرجه لشقة، واستعان بالمتهم الثاني لسرقته، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 

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