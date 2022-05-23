الـ"‏FBI‏" تكشف: حوادث إطلاق النار زادت 100% منذ 2017

كشف تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن حوادث إطلاق النار النشطة زادت فى الولايات المتحدة بأكثر من 50% من عام 2020 إلى عام 2021.
قال مكتب التحقيقات الفدرالى، إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، زادت حوادث إطلاق النار النشطة بشكل مطرد، وكان آخرها فى بوفالو، نيويورك، فى 14 مايو عندما قتل مسلح 10 أشخاص من السود فى سوبر ماركت ويتم التحقيق فى إطلاق النار على أنه جريمة كراهية.
وفقا لشبكة ايه بى سى، يقول التقرير الجديد إنه كان هناك 61 حادث إطلاق نار جماعى فى الولايات المتحدة فى عام 2021، وهو ما يمثل ما يقرب من 100% فى حوادث إطلاق النار النشطة من عام 2017، والتى شهدت 31.
ووقعت عمليات إطلاق النار فى 30 ولاية، وشهدت مقتل 103 وإصابة 140، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالى، الذى قال إن 12 من عمليات إطلاق النار تتوافق مع تعريف "القتل الجماعي" المعروف بأنه ثلاث عمليات قتل أو أكثر فى حادثة واحدة.
قال جون كوهين، وكيل وزارة الاستخبارات والتحليل السابق بالإنابة فى وزارة الأمن الداخلى، لشبكة ABC News إن الولايات المتحدة تشهد اتجاهاً مع حوادث إطلاق النار.
وخلص مكتب التحقيقات الفيدرالى إلى: "بالنسبة لعام 2021، لاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالى اتجاهًا ناشئًا يشمل الرماة المتجولين النشطين؛ على وجه التحديد، الرماة الذين يطلقون النار فى مواقع متعددة، إما فى يوم واحد أو فى مواقع مختلفة على مدار عدة أيام".
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