اليوم السابع
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الـ"‏FBI‏" تكشف: حوادث إطلاق النار زادت 100% منذ 2017

الإثنين، 23 مايو 2022 10:02 م
الـ"‏FBI‏" تكشف: حوادث إطلاق النار زادت 100% منذ 2017 FBI‏
كتبت: نهال أبو السعود

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كشف تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن حوادث إطلاق النار النشطة زادت فى الولايات المتحدة ‏بأكثر من 50% من عام 2020 إلى عام 2021.‏

 

قال مكتب التحقيقات الفدرالى، إنه على مدى السنوات الخمس الماضية، زادت حوادث إطلاق النار ‏النشطة بشكل مطرد، وكان آخرها فى بوفالو، نيويورك، فى 14 مايو عندما قتل مسلح 10 أشخاص من ‏السود فى سوبر ماركت ويتم التحقيق فى إطلاق النار على أنه جريمة كراهية.‏

 

وفقا لشبكة ايه بى سى، يقول التقرير الجديد إنه كان هناك 61 حادث إطلاق نار جماعى فى الولايات ‏المتحدة فى عام 2021، وهو ما يمثل ما يقرب من 100% فى حوادث إطلاق النار النشطة من عام ‏‏2017، والتى شهدت 31.‏

 

ووقعت عمليات إطلاق النار فى 30 ولاية، وشهدت مقتل 103 وإصابة 140، وفقًا لمكتب التحقيقات ‏الفيدرالى، الذى قال إن 12 من عمليات إطلاق النار تتوافق مع تعريف "القتل الجماعي" المعروف بأنه ‏ثلاث عمليات قتل أو أكثر فى حادثة واحدة.‏

 

قال جون كوهين، وكيل وزارة الاستخبارات والتحليل السابق بالإنابة فى وزارة الأمن الداخلى، لشبكة ‏ABC News‏ إن الولايات المتحدة تشهد اتجاهاً مع حوادث إطلاق النار.‏

 

وخلص مكتب التحقيقات الفيدرالى إلى: "بالنسبة لعام 2021، لاحظ مكتب التحقيقات الفيدرالى ‏اتجاهًا ناشئًا يشمل الرماة المتجولين النشطين؛ على وجه التحديد، الرماة الذين يطلقون النار فى مواقع ‏متعددة، إما فى يوم واحد أو فى مواقع مختلفة على مدار عدة أيام".‏

 


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اطلاق نار

عنف مسلح

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التحقيقات الفيدرالي

يابدن


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