الصحة الألمانية: ظهور 4 حالات لجدرى القرود.. ونتوقع انتشار العدوى

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وزارة الصحة الألمانية أنها سجلت حالات إصابة مؤكدة بمرض "جدرى القرود"، بواقع حالة واحدة فى ميونخ و3 حالات فى برلين، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا فحص عينات من أشخاص آخرين وتتبع المخالطين.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن ذلك جاء فى تقرير قدمته وزارة الصحة إلى لجنة الشئون الصحية فى البرلمان الألماني.

وقالت الوزارة، فى تقريرها، "إن الأمر يتعلق الآن بعدوى ذات انتشار دولي"، موضحة أنه حتى الآن رصدت أكثر من 130 حالة إصابة واشتباه فى العديد من الدول، وأن الأعداد تتجه للزيادة كل يوم.

وأضافت الوزارة أنه تم حتى الآن تم اكتشاف المتحور الجنوب أفريقى لجدرى القرود فى ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية، لافتة إلى أنه لا تزال تحليلات أخرى للجينوم جارية.

ووفقا للسلطات الصحية، فإن الفيروس عادة ما يسبب أعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدى، وقد يصل فى بعض الأحيان إلى أعراض أكثر حدة، وفى حالات فردية يكون مميتا.. وينتقل الفيروس بشكل رئيسى عن طريق الاختلاط المباشر أو الاتصال بمواد ملوثة.