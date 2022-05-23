الرئيس الفرنسى: الحكومة الجديدة هى حكومة عمل وتوحيد البلاد

كتبت: هناء أبو العز

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن الحكومة الفرنسية الجديدة التى تم تشكيلها تعد حكومة عمل وتوحيد للبلاد، وأنها حكومة استمرارية وتجديد.

وقال الرئيس الفرنسى -حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى في" الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، إن الولاية الرئاسية الثانية ليست للإعادة أو التراجع، موضحا أن هذه الحكومة ستعمل لخدمة المواطنين فى البلاد وخدمة المشاريع.

وأشارت القناة إلى أن هذه التصريحات جاءت خلال أول اجتماع لمجس الوزراء الجديد فى حكومة رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة "إليزابيث بورن" الذى عقد فى قصر الإليزيه.

وفى سياق متصل، أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية بأن الحكومة الجديدة تجتمع بكامل قوتها لبحث الأولويات الرئيسية التى حددها الرئيس ماكرون، والمتمثلة فى ملفات التعليم والصحة والتحول البيئى وأيضا مكافحة التضخم.

من جانبها، أكدت رئيسة الحكومة الفرنسية الجديدة أن أول نص ستبحثه الجمعية الوطنية الفرنسية الجديدة سيكون حول القوة الشرائية.

يذكر أن "بورن" وزيرة البيئة والنقل والعمل السابقة، هى أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ 30 عاما.