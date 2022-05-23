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الرئيس الأوكرانى: الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة

الإثنين، 23 مايو 2022 11:52 م
الرئيس الأوكرانى: الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكراني، إن الأسابيع المقبلة من الحرب ستكون صعبة، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل شخصين بينهما طفل وإصابة 10 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية على مقاطعة خيرسون.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين، أن "القوميين الأوكران استهدفوا بلدة بيلا زيوركا في مقاطعة خيرسون براجمات صواريخ من طراز أوراجان تحمل قذائف عنقودية؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وهدم نحو 10 منازل".

وفي جمهورية "دونيتسك"، كشفت السلطات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني على 13 بلدة بالجمهورية خلال الساعات الأخيرة.

 

 


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