الدفاع المدنى العراقى يضع خطة لمواجهة أى طارئ خلال العاصفة الترابية

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أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، إعداد خطة لمواجهة أي طارئ خلال العاصفة الترابية، التي من المتوقع أن تضرب البلاد الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن قوله إن "المديرية رفعت من جاهزيتها في بغداد والمحافظات، واعتمدت على إجراءات سابقة بنشر إسعافات الدفاع وعجلات الإنقاذ الصغيرة والفرق الجوالة (المنعشين) في الأماكن العامة والساحات المزدحمة، حتى تستطيع تقديم الإسعافات للمواطنين ونقل الحالات المستعصية".

وقد أعلنت وزارة النقل العراقية، أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية في كافة مطارات البلاد، نظرا لانعدام مستوى الرؤية بسبب العواصف الترابية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسين جليل - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إن "البلاد سوف تتأثر ابتداء من مساء اليوم بمرتفع جوي من شرق البحر المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة، حيث تكون درجة الحرارة لهذه الكتلة أقل من درجة الحرارة السائدة في الأيام الماضية، وعندما تتقدم هذه الكتلة سوف تسبب تصاعد الغبار من الأقسام الشمالية الغربية والأقسام الغربية باتجاه المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأضاف أن الحالة التي يجب أن نؤكد عليها خلال هذين اليومين ستشمل محافظات كردستان، ما يعرض العراق لهذه العاصفة الترابية ابتداء من مساء الأحد وحتي اليوم، موضحا أن العاصفة ستنتهي غدا الثلاثاء، ويميل الطقس إلى الاستقرار فيما تنخفض درجات الحرارة من 5 إلى درجات مئوية.

وأشار إلى أن هذه العاصفة الترابية، هي عاصفة إقليمية كونها تؤثر على الأردن وسوريا والعراق والكويت والسعودية والامارات والبحرين، مناشدا المواطنين عدم الخروج من المنازل خلال الـ48 ساعة القادمة، وخاصة لأصحاب الأمراض التنفسية.