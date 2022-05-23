الداخلية تضبط 37 طن سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (433) قضية تموينية، بمضبوطات بلغت أكثر من (116) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وأسفرت الجهود فى مجال حجب السلع الاستراتيجية، عن ضبط (25.5) طن دقيق أبيض، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط (37.5) طن دقيق مدعم وسكر تموينى، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط ما يقرب من (39) طن.

ونجحت الجهود فى مجال قضايا المخابز في ضبط (521) قضية من بينها (74) قضية "خبز ناقص الوزن" و (98) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (8) قضية بمضبوطات بلغت ما يقرب من (119) طن أقماح محلية.